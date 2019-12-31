***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA.E) paylarında yürüttüğü likidite sağlayıcılık faaliyetleri, 31/12/2019 tarihinde seans sonundan itibaren sona erecektir. LIDFA.E payları bu tarihten itibaren Sürekli İşlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806194BIST