***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.01.2020 12:00
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Lider Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFLDFK52014
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/01/2020
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
08/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811691
BIST
13:09118.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 348,31
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:095,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:096,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:09292,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.347.056
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,78
|85.068.168
|% 12,89
|
|RYGYO
|5,41
|66.338.219
|% 10,86
|
|MRGYO
|1,26
|50.778.939
|% 10,53
|
|CELHA
|8,07
|9.988.612
|% 10,25
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|THYAO
|14,25
|730.431.767
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.031.986
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6594
|7,6978
|% 0,17
|
|Frank
|6,0101
|6,0463
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,48
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|