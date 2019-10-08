***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2019 16:18
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791499
BIST
16:56101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,09
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:565,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0270
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:566,3677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0325
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:56281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88