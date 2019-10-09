***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2019 10:42
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791761
BIST
13:16101.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -654,69
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:165,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:166,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:16282,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 282,32
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72