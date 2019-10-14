***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 14:39
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792950
BIST
15:2395.059
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -3.968,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:235,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0513
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:236,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:23284,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,00
|Açılış
|: 284,65
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12