***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 09:11
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Jak Sucaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805260
BIST
11:24114.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 840,06
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:245,9402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:246,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:24287,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 287,21
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|41.447.634
|% -4,44
|
|GRNYO
|1,08
|5.824.327
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,78
|373.858.711
|% 7,69
|
|ASELS
|19,92
|252.758.622
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.474.007
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.763.958
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,52
|102.717.235
|% 2,79
|
|ISFIN
|3,78
|373.858.711
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,86
|41.447.634
|% -4,44
|
|TSKB
|1,16
|45.241.114
|% 1,75
|
|ALBRK
|1,46
|49.915.317
|% -0,68
|
|SISE
|5,38
|181.474.007
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6888
|7,7274
|% 0,23
|
|Frank
|6,0345
|6,0708
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,41
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,62
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,18
|