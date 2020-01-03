***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 25.11.2019 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 300.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.12.2019 tarih ve 76/1666 sayılı toplantısında 135.000.000 TL olarak onaylanmıştır.Onalı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807248BIST