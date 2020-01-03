***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç limit başvurusunun SPK tarafından 135.000.000 TL olarak onaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 25.11.2019 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 300.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.12.2019 tarih ve 76/1666 sayılı toplantısında 135.000.000 TL olarak onaylanmıştır. İş bu bildirim, BİY Hak Kullanım İşlemleri sürecinin ilerletilebilmesi amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807247BIST