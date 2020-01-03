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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.01.2020 10:07
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç limit başvurusunun SPK tarafından 135.000.000 TL olarak onaylanması

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 25.11.2019 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 300.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.12.2019 tarih ve 76/1666 sayılı toplantısında 135.000.000 TL olarak onaylanmıştır. İş bu bildirim, BİY Hak Kullanım İşlemleri sürecinin ilerletilebilmesi amacıyla yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807247


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