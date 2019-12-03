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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2019 15:30
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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.12.2019 tarihidne yapılmış olan aşağıdaki bildirime Sn. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın bağımsızlık beyanı ilave edilerek yeniden gönderilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle kendi isteğiyle 02.12.2019 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Abdullah AKYÜZ'ün istifasının kabulüne ve   Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.12.2019 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan ****** TC Kimlik numaralı Sn. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde seçilerek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801494


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