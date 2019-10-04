***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKE ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKE1919Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKE1919" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790127BIST