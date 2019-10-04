***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 14:19
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFLDFK22017 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK22017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 23.500.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK22017" ISIN kodlu bonoları satışı 03.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 04.10.2019, itfa tarihi 07.02.2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790207
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