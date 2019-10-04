***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFK12018 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFK12018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.000.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 24.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK12018" ISIN kodlu bonoları satışı 03.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 04.10.2019, itfa tarihi 10.01.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790208BIST