***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFKK1911 ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.11.2019Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFKK1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.11.2019Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 12.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKK1911" ISIN kodlu bonoları itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796018BIST