***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2019 15:21
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFLDFK32016 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019
İl000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK32016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.03.2020
Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.100.000
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 28.100.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK32016" ISIN kodlu bonoları satışı 01.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 04.11.2019, itfa tarihi 06.03.2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796348
BIST
15:39100.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.633,12
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:395,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0131
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:396,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0275
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:39276,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,98
|Açılış
|: 276,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.285.768
|% 19,99
|
|HATEK
|4,89
|9.535.505
|% 16,43
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.582.295
|% -7,06
|
|PKENT
|116,30
|343.746
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|607.649.911
|% 2,51
|
|ASELS
|18,91
|242.012.614
|% 2,83
|
|GARAN
|9,50
|234.426.439
|% 2,37
|
|ISFIN
|2,67
|220.654.231
|% 2,69
|
|FENER
|16,77
|215.501.143
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,67
|220.654.231
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|180.693.220
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|607.649.911
|% 2,51
|
|PETKM
|3,48
|153.216.494
|% 1,46
|
|VAKFN
|1,66
|70.284.547
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3349
|7,3717
|% -0,36
|
|Frank
|5,7385
|5,7731
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5135
|1,5210
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,72
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,95
|
|Yarım
|882
|905
|-4,33
|
|Çeyrek
|442
|453
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,90
|
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