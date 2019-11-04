***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFK32016 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019İl000Türü Finansman BonosuVadesi 06.03.2020Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFK32016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.100.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.03.2020Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.100.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 28.100.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK32016" ISIN kodlu bonoları satışı 01.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 04.11.2019, itfa tarihi 06.03.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796348BIST