***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFK42015 ISIN Kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.04.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFK42015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.04.2020Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000Ek AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 21.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK42015" ISIN kodlu bonoları satışı 04.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 05.12.2019, itfa tarihi 03.04.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801983BIST