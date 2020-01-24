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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.01.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK62013 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK62013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000

Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK62013" ISIN kodlu bonoları satışı 23.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 24.01.2020, itfa tarihi 05.06.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814261


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KFEIN 13,88 67.438.218 % 13,68  
RYSAS 12,69 27.028.695 % 13,51  
ESCOM 2,83 19.445.589 % 13,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7636 7,8026 % -0,02  
Frank 6,0892 6,1259 % -0,17  
Riyal 1,5763 1,5842 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.559 -4,04  
Altın Gr. 297 297 -1,12  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,77 17,82 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 62,24 62,24 0,20  
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