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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2019 15:36
GÜNCEL HABERLER


Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bulunmamaktadır Evet 34.88 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bulunmamaktadır Evet 26.19 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Can Güney Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bulunmamaktadır Evet A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Ayşe Bayoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansman Koordinatörü Bulunmamaktadır Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Tezcan Yaramancı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sanko Enerji A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi -İnvesta Danışmanlık A.Ş. ? Yönetim Kurulu Başkanı -GK Global BV (Hollanda) ? Denetim Komitesi Üyesi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/506102 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan. Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
RAŞEL ELENKAVE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 27.03.2017 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır Evet 11.71 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Türk-Alman Üniversitesi öğrtim üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Garring Vakfı yönetim kurulu üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801494 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan. Denetim Komitesi - Üye. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801495


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