***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşmeye İlişkin Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem BirleşmeÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2019Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.12.2019Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıPara Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü gündem maddesinde görüşülerek toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylanan önemli nitelikteki işlemlerden olan Link Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle "Birleşme" işlemine ve Birleşme Sözleşmesine olumsuz oy veren ve ayrılma hakkını kullanabilmek için gerekli muhalefet şerhini Toplantı Tutanağına işleten pay sahibimiz bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806128BIST