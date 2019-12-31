***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
31.12.2019 14:52
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşmeye İlişkin Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2019
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.12.2019
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü gündem maddesinde görüşülerek toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylanan önemli nitelikteki işlemlerden olan Link Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle "Birleşme" işlemine ve Birleşme Sözleşmesine olumsuz oy veren ve ayrılma hakkını kullanabilmek için gerekli muhalefet şerhini Toplantı Tutanağına işleten pay sahibimiz bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806128
BIST
16:08114.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 105,18
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,04
|18.559.559
|% 13,00
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,68
|79.296.271
|% 12,33
|
|KLGYO
|3,79
|158.335.073
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,80
|19.986.337
|% -9,01
|
|THYAO
|14,42
|1.017.130.871
|% 0,77
|
|ASELS
|20,92
|654.038.141
|% 2,15
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.382.621
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|242.595.741
|% 5,03
|
|KARSN
|1,58
|173.342.769
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,05
|113.677.624
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 0,75
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,61
|
|Yarım
|927
|951
|5,13
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-0,47
|