***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2019 18:29
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme nedeniyle hazırlanan Duyuru metninin onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Birleşme işlemi nedeniyle bugün yapılan SPK başvurusu ve ek dökümanlar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Link Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 tarihli toplantısında Link Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 25.10.2019 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Link Holding A.Ş. ortaklarının talebi dikkate alınmak suretiyle sermaye artırımı yapılmaksızın hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına karar verilmiş olup, birleşme nedeniyle hazırlanan Duyuru metninin onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Bu çerçevede, Şirketimiz ve Link Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesinin bir örneği ile taslak Duyuru Metni ekte yeralmaktadır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 LINK-Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 LINK-Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 LINK-Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797039
BIST