***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme nedeniyle hazırlanan Duyuru metninin onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Birleşme işlemi nedeniyle bugün yapılan SPK başvurusu ve ek dökümanlarYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLink Holding A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 tarihli toplantısında Link Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 25.10.2019 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Link Holding A.Ş. ortaklarının talebi dikkate alınmak suretiyle sermaye artırımı yapılmaksızın hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına karar verilmiş olup, birleşme nedeniyle hazırlanan Duyuru metninin onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Bu çerçevede, Şirketimiz ve Link Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesinin bir örneği ile taslak Duyuru Metni ekte yeralmaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 LINK-Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 LINK-Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 LINK-Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797039BIST