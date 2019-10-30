***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 6.796.015 5.939.201 2.344.404 2.066.851Satışların Maliyeti31 -1.537.910 -1.286.061 -515.903 -490.061TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.258.105 4.653.140 1.828.501 1.576.790BRÜT KAR (ZARAR)5.258.105 4.653.140 1.828.501 1.576.790Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.150.253 -2.022.654 -826.864 -710.864Pazarlama Giderleri28,33 -1.830.300 -1.639.671 -634.293 -577.020Araştırma ve Geliştirme Giderleri28,33 -1.413.016 -1.133.659 -500.448 -396.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 217.489 169.224 11.995 7.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -65.140 -67.242 -5.838 24.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.885 -40.862 -126.947 -75.906Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 628.423 11.146 99.639 2.843FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)645.308 -29.716 -27.308 -73.063Finansman Gelirleri36 2.872.255 6.729.323 1.078.761 4.214.934Finansman Giderleri36 -1.381.921 -47.605 -1.315.547 -17.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.135.642 6.652.002 -264.094 4.124.720Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-104.062 -1.037.204 104.866 -770.444Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 0 -1.042.770 102.730 -780.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -104.062 5.566 2.136 9.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276DÖNEM KARI (ZARARI)2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00370000 0,01020000 -0,00030000 0,00610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.161.724 8.494.094Dönem Karı (Zararı)2.031.580 5.614.798Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.031.580 5.614.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler894.031 645.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,17 1.394.715 1.134.768Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35 8.195 10.038Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 8.195 10.038Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.850 202.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 140.850 202.588Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-565.924 -683.183Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -553.588 -661.514Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler92.924 24.804Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 43.136 54.053Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -148.396 -100.526Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 104.062 -5.566Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-86.139 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -86.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-101.728 -13.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.731.397 1.678.939Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.075.985 1.833.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.075.985 1.833.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler106.778 -2.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 106.778 -2.344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 1.347 11.476Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -92.803 -3.293Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 53.605 -21.921İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 53.605 -21.921Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 45.650 194.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -421.128 -267.288İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-421.128 -267.288Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -18.881 -39.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.156 -26.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.558 -21.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.598 -4.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.657.008 7.939.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)-165.339 -128.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-329.945 683.391YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.203.120 -2.023.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.203.120 -2.023.522Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.134 -9.172Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -2.169.986 -2.014.350Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI460.664 636.710Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz30 -92.924 -24.804Alınan Faiz30 553.588 661.514YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.419.268 7.107.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.419.268 7.107.282DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 17.961.121 12.410.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 21.380.389 19.517.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 21.450.450 18.020.039Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 1.804.854 4.880.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.804.854 4.880.840Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 3.847 110.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 55.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.847 55.521Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 8.216 9.563Peşin Ödenmiş Giderler12 132.485 42.330İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler132.485 42.330Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 194.708 0Diğer Dönen Varlıklar29 26.072 10.514İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.072 10.514ARA TOPLAM23.620.632 23.073.911TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.620.632 23.073.911DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.500.000 2.500.000Maddi Duran Varlıklar14 77.952 76.532Diğer Maddi Duran Varlıklar77.952 76.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.192.821 5.380.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.192.821 5.380.214Peşin Ödenmiş Giderler12 3.128 479İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.128 479Diğer Duran VarlıklarZorunlu Alan 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarZorunlu Alan 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR8.774.245 7.957.569TOPLAM VARLIKLAR32.394.877 31.031.480KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 191.152 137.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 32.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 158.814 137.546Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 600.435 554.784Diğer Borçlar9 148.910 570.041İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 148.910 570.041Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 85.954 124.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 85.954 124.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 165.339Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 3.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.598ARA TOPLAM1.026.451 1.556.142TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.026.451 1.556.142UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.688.746 1.829.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.688.746 1.829.596Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 366.648 284.942Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.055.394 2.114.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.081.845 3.670.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.313.032 27.360.800Ödenmiş Sermaye30 5.500.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.178.483 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -1.060.077 -980.729Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.060.077 -980.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.060.077 -980.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 827.171 492.616Yasal Yedekler827.171 492.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 17.835.875 10.926.208Net Dönem Karı veya Zararı39 2.031.580 7.244.222TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.313.032 27.360.800TOPLAM KAYNAKLAR32.394.877 31.031.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 -392.646 340.549 7.404.598 3.688.449 20.719.433 20.719.433Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 3.646.059 -3.688.449 -42.390 -42.390Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -10.178 5.614.798 5.604.620 5.604.620Dönem Karı (Zararı)30 5.614.798 5.614.798 5.614.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -10.178 -10.178 -10.178Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 -402.825 340.549 11.050.657 5.614.798 26.281.663 26.281.663Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800Transferler30 334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -79.348 2.031.580 1.952.232 1.952.232Dönem Karı (Zararı)2.031.580 2.031.580 2.031.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.348 -79.348 -79.348Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.031.580 29.313.032 29.313.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-79.348 -10.178 0 -32.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 -101.728 -13.049 0 -41.300Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 22.380 2.871 0 9.086Dönem Vergi (Gideri) Geliri37 22.380 2.871 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.348 -10.178 0 -32.214TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.952.232 5.604.620 -159.228 3.322.062Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.952.232 5.604.620 -159.228 3.322.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795685BIST