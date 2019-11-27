***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.11.2019 11:13
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.11.2019 tarihli ve BİAŞ-2-8996 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli ve BİAŞ-4-2830 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli ve BİAŞ-4-2830 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800587
BIST
13:17105.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -165,56
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:175,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:176,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:17270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,73
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,93
|27.074.355
|% 16,62
|
|LINK
|17,18
|9.756.591
|% 14,15
|
|ASUZU
|12,23
|60.310.489
|% 13,35
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.284.196
|% -6,67
|
|DIRIT
|1,09
|6.022.717
|% -6,03
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|SISE
|4,91
|219.815.949
|% 1,24
|
|GARAN
|9,99
|147.397.322
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|ASELS
|18,71
|136.410.198
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|77.972.833
|% 0,68
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|KARSN
|1,41
|64.249.440
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,64
|28.925.423
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% -0,01
|
|Frank
|5,7490
|5,7837
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,32
|
|Yarım
|862
|884
|2,58
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,18
|