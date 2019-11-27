***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 26.11.2019 tarihli ve BİAŞ-2-8996 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli ve BİAŞ-4-2830 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli ve BİAŞ-4-2830 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800587BIST