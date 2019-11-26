***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2019 09:13
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL Teorik Fiyat: 4,54 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800400
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
0
En Düşük
0
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7517
En Düşük
5,7379
18:056,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3387
En Düşük
6,3212
18:05269,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,58
|Açılış
|: 269,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
269,17
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4228
|% 0,02
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5272
|1,5349
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,30
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,12
|