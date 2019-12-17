***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
17.12.2019 11:25
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Hay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnş.İth.İh.Tic.A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Besicilik ve Süt Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.100.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.12.2019
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
%56 nakit kalanı 2020 yılı 1.ve 2.ayda ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
554.050
Beher Payın Alış Fiyatı
1,1
Toplam Tutar
609.455-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,99
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Osman Özkan, Kamil Dinar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsz Denetim Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1,10-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
17.12.2019 tarihinde Hay Süt A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,10-TL fiyattan 554.050 adet alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin, Hay Süt A.Ş.sermayesinde sahip olduğu payı 17.12.2019 tarihi itibariyle %100'e ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803832
BIST