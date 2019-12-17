***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnş.İth.İh.Tic.A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBesicilik ve Süt ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.100.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.12.2019Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları%56 nakit kalanı 2020 yılı 1.ve 2.ayda ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı554.050Beher Payın Alış Fiyatı1,1Toplam Tutar609.455-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)4,99Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,2Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOsman Özkan, Kamil DinarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.12.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsz Denetim Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1,10-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar17.12.2019 tarihinde Hay Süt A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,10-TL fiyattan 554.050 adet alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin, Hay Süt A.Ş.sermayesinde sahip olduğu payı 17.12.2019 tarihi itibariyle %100'e ulaşmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803832BIST