***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863Transferler1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0 0Dönem Karı (Zararı)5.456.360 5.456.360 2.692.364 8.148.724Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)314.574 314.574 314.574Kar Payları-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar53.517 53.517 53.517Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.429.880 -1.429.880 -1.429.880Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.503.120 -193.820 10.475.466 8.528.016 5.456.360 60.383.437 17.884.149 78.267.586Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.043.363 1.043.363 1.043.363Transferler8.340.261 -8.340.261 0 0Dönem Karı (Zararı)2.175.822 2.175.822 2.007.075 4.182.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)200.168 200.168 200.168Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-197.470 197.470 -197.470 -197.470 -197.470Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-547.929 -547.929 -547.929Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-909.854 -909.854 -909.854Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -7.099.218 22.522.283 -4.322.913 -175.386 10.672.936 17.714.170 2.175.822 65.487.694 22.189.475 87.677.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.057.869 -18.380.044Dönem Karı (Zararı)2.175.822 5.456.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.790.345 7.395.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 11.640.817 6.922.476Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler736.614 610.105Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-7 736.614 610.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.324.689 610.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.324.689 610.677Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler678.900 593.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler678.900 593.908Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -547.929 53.517Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -8.406.762 -92.489Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -3.635.984 -1.302.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler91.702 -26.572.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.245.451 -1.516.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.250.715 -1.516.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.020.358 -3.338.961İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 2.093.564 -3.269.740İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -73.206 -69.221Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.134.270 -10.667.962Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -905.660 -15.393.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.249.335 5.710.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 -46.366 138.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.202.969 5.572.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.120.829 603.244Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.095 -57.719İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 2.612İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -75.095 -60.331Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 112.958 -131.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.828 -1.781.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 793.565 699.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -614.737 -2.481.315Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.057.869 -13.720.401Ödenen Temettüler-4.659.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.104.804 -17.767.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -17.104.804 -17.767.277FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.813.796 38.479.016Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 152.025.208 121.895.511Kredilerden Nakit Girişleri152.025.208 121.895.511Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -139.211.412 -83.416.495Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-139.211.412 -83.416.495YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.139 2.331.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.139 2.331.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.235.170 1.957.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.002.031 1.235.170Ticari Alacaklar66.545.853 61.401.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 66.545.853 61.395.768Diğer Alacaklar2.783.762 4.860.286İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.033.762 4.110.286Stoklar8 23.645.147 21.291.517Peşin Ödenmiş Giderler9.511.016 9.257.081İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 5.326.543 1.555.008İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 4.184.473 7.702.073Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 265.061 917.501Diğer Dönen Varlıklar16 3.041.581 3.037.014ARA TOPLAM106.794.451 101.999.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.794.451 101.999.601DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 277.572 221.406Canlı Varlıklar9 10.965.867 15.453.767Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar10 118.646.929 109.060.378Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9.134.425 10.168.931Diğer Maddi Duran Varlıklar109.512.504 98.891.447Kullanım Hakkı Varlıkları10 22.080.224Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.274.487 25.101.664Şerefiye13 1.848.336 1.848.336Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.426.151 23.253.328Peşin Ödenmiş Giderler15.979.409 15.473.376İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 15.765.399 15.113.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 214.010 359.702Ertelenmiş Vergi Varlığı28 16.684.488 12.988.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.308.976 184.699.390TOPLAM VARLIKLAR323.103.427 286.698.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 44.662.000 66.787.313İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44.662.000 66.787.313Banka Kredileri39.769.739 64.318.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.892.261 2.468.890Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 37.257.065 17.946.160Ticari Borçlar35.870.699 37.867.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 1.720.696 1.767.062İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 34.150.003 36.100.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.980.600 7.859.771Diğer Borçlar262.157 337.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 230.754 230.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 31.403 106.498Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 439.479 326.520Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 570.311 1.454.449Kısa Vadeli Karşılıklar458.980 372.208Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 458.980 372.208Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 12.808.620 11.314.812ARA TOPLAM141.309.911 144.266.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.309.911 144.266.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 72.622.343 35.756.302İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.622.343 35.756.302Banka Kredileri53.842.378 33.195.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.779.965 2.560.783Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 3.788.083 1.750.467Uzun Vadeli Karşılıklar5.645.306 4.320.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.645.306 4.320.617Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 12.060.615 16.699.312TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.116.347 58.526.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.426.258 202.792.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.487.694 63.723.594Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-7.099.218 -6.901.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.199.370 18.909.056Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.199.370 18.909.056Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.322.913 -3.613.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.497.550 10.848.009Yabancı Para Çevrim Farkları-175.386 372.543Diğer Kazançlar (Kayıplar)10.672.936 10.475.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.714.170 8.528.016Net Dönem Karı veya Zararı2.175.822 8.340.261Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.189.475 20.182.400TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20 87.677.169 83.905.994TOPLAM KAYNAKLAR323.103.427 286.698.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 242.490.324 206.818.599 81.337.964 69.749.037Satışların Maliyeti21 -214.322.493 -179.531.128 -71.629.286 -62.080.694TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.167.831 27.287.471 9.708.678 7.668.343BRÜT KAR (ZARAR)28.167.831 27.287.471 9.708.678 7.668.343Genel Yönetim Giderleri22 -9.374.243 -7.064.783 -3.160.492 -2.498.291Pazarlama Giderleri22 -1.833.787 -1.946.136 -797.535 -555.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 237.568 1.263.355 -118.802 1.071.720Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -3.410.816 -2.383.707 -1.757.062 -1.825.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.786.553 17.156.200 3.874.787 3.861.644Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 210.299 200.877 70.100 80.351FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.996.852 17.357.077 3.944.887 3.941.995Finansman Gelirleri26 8.887.064 5.326.551 3.504.864 2.386.639Finansman Giderleri27 -22.158.732 -13.404.995 -6.844.357 -5.132.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)725.184 9.278.633 605.394 1.195.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 3.457.713 -1.129.909 1.348.906 -404.345Dönem Vergi (Gideri) Geliri-332.089 -907.824 858.970 -116.336SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.182.897 8.148.724 1.954.300 791.421DÖNEM KARI (ZARARI)4.182.897 8.148.724 1.954.300 791.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.007.075 2.692.364 600.354 -230.666Ana Ortaklık Payları2.175.822 5.456.360 1.353.946 1.022.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,09066000 0,22735000 0,05642000 0,04259000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -709.686 -1.115.306 -1.414.357 -456.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-909.854 -1.429.880 -1.813.279 -584.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler200.168 314.574 398.922 128.635Dönem Vergi (Gideri) Geliri200.168 314.574 398.922 128.635Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-547.929 53.517 -32.585 196.419Yabancı Para Çevrim Farkları-547.929 53.517 -32.585 196.419DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.257.615 -1.061.789 -1.446.942 -259.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.925.282 7.086.935 507.358 531.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.007.075 2.692.364 600.354 -230.666Ana Ortaklık Payları918.207 4.394.571 -92.996 762.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799547BIST