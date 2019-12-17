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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.12.2019 11:17
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin daha önce yaptığı açıklamalarda CCN Holding şirketlerinden BDB Klinik Destek Hizmetleri A.Ş. ile Bilkent Şehir Hastanesi (PPP) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin bilgi verilmişti.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve CCN Holding şirketlerinden BDB Klinik Destek Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi sözleşmesi TADİL edilmiştir. Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde CCN Holding şirketlerinden BDB Klinik Destek Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir.
Şirketimiz tarafından yapılmış olan vergiler dahil tüm harcamalar BDB Klinik Destek Hizmetleri A.Ş. tarafından şirketimize ödenmiş olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin tekrar proje kapsamına alınması durumunda Şirketimizin öncelikli olarak hizmet sunum hakkı bulunmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803830


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Altın Gr. 278 278 0,75  
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Yarım 886 909 8,16  
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