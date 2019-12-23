***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahibi olduğu Ankara ili Sincan ilçesinde 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren 216 yataklı Lokman Hekim Ankara Hastanesinin, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 26.06.2019 tarihinde almış olduğu kararda İçsel bilginin karşılıklı meşru çıkarların zarar görmesini önlemek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmasının ertelenmesine karar verilmişti.Yapılan görüşmeler neticesinde ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.12.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar gereğince Lokman Hekim Ankara Hastanesinin, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na nihai müracaatlar yapılmıştır.Sağlık Bakanlığının onayını müteakip Lokman Hekim Ankara Hastanesinin gayrimenkulü dâhil tüm sabit kıymetleri, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanacak olup, hastanemizde onay tarihi itibariyle tüm çalışanlar da Lokman Hekim Üniversitesine devredilecektir.Sağlık Bakanlığının onay sürecinin ardından Lokman Hekim Ankara Hastanesine ait Hastane ruhsatı, Üniversite hastanesi işletmesi devam ettiği sürece Lokman Hekim Üniversitesine şartlı olarak bağışlanacak olup, Lokman Hekim Ankara Hastanesi, Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi unvanıyla Lokman Hekim Üniversitesi tarafından işletilecektir.Lokman Hekim Üniversitesi ile Şirketimiz arasındaki kira bedeli değişken tutarlı olarak hesaplanacaktır.Süreç hakkındaki onay ve devir işlemleri tamamlandığında açıklama yapılacaktır.Lokman Hekim Üniversitesi ile şirketimiz arasındaki koordineli çalışmaların ülkemizin sağlık alanında gelişmesine ve şirketimizin hedeflerine ulaşmasına büyük katkılar sunacağını temenni eder, kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804898BIST