***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahibi olduğu Ankara ili Sincan ilçesinde 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren 216 yataklı Lokman Hekim Ankara Hastanesinin, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığına nihai müracaatların yapıldığını 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurmuştuk.31.12.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı onayını tebliğ alarak 01.01.2020 itibariyle Lokman Hekim Ankara Hastanesinin gayrimenkulü dâhil tüm sabit kıymetleri, Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl süreyle kiralanmış olup, hastanemizde 31.12.2019 itibariyle tüm çalışanlar da Lokman Hekim Üniversitesine devredilmiştir.Lokman Hekim Ankara Hastanesine ait Hastane ruhsatı, Üniversite hastanesi işletmesi devam ettiği sürece Lokman Hekim Üniversitesine şartlı olarak bağışlanmış olup, Lokman Hekim Ankara Hastanesi, 01.01.2020 tarihi itibariyle Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi unvanıyla Lokman Hekim Üniversitesi tarafından işletilecektir.Lokman Hekim Üniversitesi ile Şirketimiz arasındaki kira bedeli değişken tutarlı olarak hesaplanacaktır.Yönetim Kurulumuzun 26.06.2019 tarihli kararı esas alınarak Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Önemlilik Kriteri başlıklı 6.Maddesinin uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde aşağıda detayları verilen oranlar çerçevesinde yapılan işlemin önemlilik kriterinin altında kaldığı tespit edilmiştir.a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %17,0b) Kiraya verme işlemlerinde ve/veya işlem tutarına ilişkin nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, toplam kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır hükmüne göre yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %20,2c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %28,4 olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806320BIST