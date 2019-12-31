***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu hisselerden 600.000 adeti özel işlem bildirimi yöntemiyle 30.12.2019 tarihinde 5,60 TL fiyat ile satılmıştır. Hisse başı maliyet 3,6367-TL olup 1.177.990,42-TL kar elde edilmiştir. Satıştan elde edilecek gelir, şirketimizin nakit akımını güçlendirmek ve devam eden yatırımlarımızın özkaynaklarımızla finanse edilmesi için kullanılacaktır.Bu işlemler neticesinde Şirketimizin Geri Alım Programı çerçevesinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 30.12.2019 tarihi itibariyle %3,1752 sınırına ulaşmıştır.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)30/12/2019 0 600.000 600.000 1.362.049 762.049 % 5,6752 % 5,6752 % 3,1752 % 3,1752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806017BIST