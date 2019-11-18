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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.11.2019 19:39
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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2019
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           Şirketimizin 01.01.2019 – 30.09.2019 tarihleri arası düzenlenen bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporunun kamuya açıklanması ile ilgili Denetim Komitemiz 18.11.2019 tarihinde toplanarak, görüşlerini üyelerimizin incelemesine sunmuştur.
01.01.2019 – 30.09.2019 faaliyet dönemine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçek ve doğru bilgi verdiği anlaşıldığından Kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup sorumluluk beyanımız aşağıdadır.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
1-Konsolide sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2019 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 30.09.2019 tarihli dipnotların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 3- Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799549


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