***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMİA Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/12/2019Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları4 yıl süresince yönetim danışmanlığı hizmeti verilecektir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz Ankara MİA Yaşam Merkezinde bulunan MİA Tıp Merkezinin yönetim danışmanlığı hizmetini sunmak üzere MİA Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. ile 4 yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır.MİA Yaşam Merkezinde ayrıca 110 yatak kapasiteli bir huzurevi, yaşlı bakım merkezi, engelli bakım merkezi, özel eğitim rehabilitasyon merkezi ve özel eğitim okulu bulunmaktadır.Yönetim danışmanlığını yapacağımız MİA Tıp Merkezinde özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri konusunda tüm hasta gruplarına hizmet vermeyi amaçlamaktayız.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803838BIST