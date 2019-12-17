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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.12.2019 11:30
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MİA Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
4 yıl süresince yönetim danışmanlığı hizmeti verilecektir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

       Şirketimiz Ankara MİA Yaşam Merkezinde bulunan MİA Tıp Merkezinin yönetim danışmanlığı hizmetini sunmak üzere MİA Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. ile 4 yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır.
MİA Yaşam Merkezinde ayrıca 110 yatak kapasiteli bir huzurevi, yaşlı bakım merkezi, engelli bakım merkezi, özel eğitim rehabilitasyon merkezi ve özel eğitim okulu bulunmaktadır. 
Yönetim danışmanlığını yapacağımız MİA Tıp Merkezinde özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri konusunda tüm hasta gruplarına hizmet vermeyi amaçlamaktayız.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803838


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 3,72  
Altın Gr. 279 279 1,23  
Cumhuriyet 1.844 1.872 4,00  
Tam 1.838 1.884 5,05  
Yarım 888 911 2,44  
Çeyrek 445 456 1,22  
Gümüş.Ons 17,07 17,10 0,04  
Gümüş Gr. 3,22 3,22 0,01  
B. Petrol 65,39 65,39 0,05  
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