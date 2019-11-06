***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 19:30
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
52.444.901 52.444.901 52.444.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.217 35.726.547 35.384.330 35.384.330
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -3.011.729 48.464.719 17.250.489 158.597.545 52.444.901 291.683.228 291.683.228
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Transferler
67.703.377 -67.703.377
Dönem Karı (Zararı)
56.997.292 56.997.292 -916.130 56.081.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-927.907 -167.186 -1.095.093 -223.896 -1.318.989
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -4.723.974 35.215.040 17.250.489 228.448.354 56.997.292 344.887.765 23.229.350 368.117.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.456.993 64.206.211
Dönem Karı (Zararı)
56.081.162 52.444.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.445.909 25.210.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 35.887.221 23.914.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.742.215 -2.436.939
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.742.215 -2.436.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.115.354 -11.844.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.115.354 -11.844.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.587.160 46.626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -957.556 -2.231.926
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.544.716 2.278.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 3.055.127
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 0 3.055.127
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 5.605.886 2.209.164
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.261.219 10.266.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.714.963 -9.906.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.121.074 -3.904.082
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
254.544 204.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.493.542 -3.421.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.167.113 -2.785.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.849.611 -7.284.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.682.498 4.498.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.242.034 67.748.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -897.501 -933.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.887.540 -2.608.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.402.933 -39.661.208
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -1.000.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -4.820.930 -4.937.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.170 2.273
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 29.170 2.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -47.430.275 -36.202.681
Alınan Faiz
819.102 2.476.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.347.234 -10.625.254
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -5.421.470
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -5.421.470
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.719.138 13.692.081
Kredilerden Nakit Girişleri
32 47.719.138 13.692.081
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.778.631 -16.617.313
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -42.778.631 -16.617.313
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -4.743.025 0
Ödenen Faiz
-2.544.716 -2.278.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.706.826 13.919.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.325 5.062.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.739.151 18.981.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.919.777 51.633.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 110.658.928 70.615.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 110.658.928 80.919.777
Ticari Alacaklar
121.917.303 137.887.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 2.215.684 1.406.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 119.701.619 136.480.630
Diğer Alacaklar
1.882.451 1.583.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
173.070 167.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.709.381 1.415.737
Stoklar
11 533.016 787.560
Peşin Ödenmiş Giderler
18 5.167.072 2.048.483
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.558.193 4.280.882
ARA TOPLAM
244.716.963 227.507.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.716.963 227.507.326
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 12.144.144 7.323.214
Diğer Alacaklar
160.612 160.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 160.612 160.612
Maddi Duran Varlıklar
12 19.124.009 20.708.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 12.628.282 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
320.502.139 301.095.882
Şerefiye
15 137.455.994 136.752.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 183.046.145 164.343.687
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.898.589 2.902.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.014.711 3.172.018
Diğer Duran Varlıklar
584.953 288.298
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
368.057.439 335.650.875
TOPLAM VARLIKLAR
612.774.402 563.158.201
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.257.288 1.925.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 5.524.454 741.292
Ticari Borçlar
22.006.622 25.500.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 22.006.622 25.500.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 17.198.934 10.842.883
Diğer Borçlar
6.265.615 10.795.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.265.615 10.795.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 53.241.631 62.213.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.836.463 1.959.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.840 17.515.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.095.840 17.515.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301.683 445.138
ARA TOPLAM
119.728.530 131.938.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.728.530 131.938.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 102.796.430 96.808.339
Diğer Borçlar
6.851.983 1.633.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.851.983 1.633.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.802.309 11.332.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.802.309 11.332.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.478.035 2.871.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.928.757 112.645.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
244.657.287 244.584.638
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.887.765 294.204.187
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-6.236.739 -1.018.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.723.974 -3.796.067
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.723.974 -3.796.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.723.974 -3.796.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.215.040 35.382.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.215.040 35.382.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.448.354 160.744.977
Net Dönem Karı veya Zararı
56.997.292 67.703.377
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.229.350 24.369.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.117.115 318.573.563
TOPLAM KAYNAKLAR
612.774.402 563.158.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 268.483.333 217.206.072 92.240.477 77.380.878
Satışların Maliyeti
21 -54.923.213 -44.716.816 -17.353.386 -17.085.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.560.120 172.489.256 74.887.091 60.295.262
BRÜT KAR (ZARAR)
213.560.120 172.489.256 74.887.091 60.295.262
Genel Yönetim Giderleri
22 -40.257.864 -25.955.377 -13.068.622 -9.659.807
Pazarlama Giderleri
22 -43.285.330 -34.451.231 -14.581.703 -11.360.635
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -69.913.955 -58.178.626 -24.608.187 -20.952.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.140.977 5.494.615 2.302.293 1.262.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.025.788 -5.207.896 -1.300.279 -2.169.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.218.160 54.190.741 23.630.593 17.414.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.125.370 131.601 1.634.181 103.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 0 -3.055.127 0 -397.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.343.530 51.267.215 25.264.774 17.120.334
Finansman Gelirleri
25 4.143.317 11.036.932 1.329.578 6.208.934
Finansman Giderleri
26 -9.799.799 -7.650.082 -3.676.305 -3.576.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.687.048 54.654.065 22.918.047 19.752.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.605.886 -2.209.164 -3.539.345 -2.222.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.764.617 -3.644.025 -3.016.018 -1.898.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.841.269 1.434.861 -523.327 -324.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.081.162 52.444.901 19.378.702 17.529.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.081.162 52.444.901 19.378.702 17.529.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-916.130 0 -847.078 0
Ana Ortaklık Payları
56.997.292 52.444.901 20.225.780 17.529.986
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 28 22,80000000 20,98000000 8,09000000 7,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-927.907 -342.217 -823.069 -244.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.030.941 -381.632 -913.802 -269.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.034 39.415 90.733 25.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 103.034 39.415 90.733 25.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-391.082 35.726.547 -7.835.623 24.741.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
-391.082 35.726.547 -7.835.623 24.741.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.318.989 35.384.330 -8.658.692 24.497.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.762.173 87.829.231 10.720.010 42.027.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.140.026 0 -2.419.828 0
Ana Ortaklık Payları
55.902.199 87.829.231 13.139.838 42.027.473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797076
BIST