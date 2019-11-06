***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467Transferler50.828.565 -50.828.565Dönem Karı (Zararı)52.444.901 52.444.901 52.444.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-342.217 35.726.547 35.384.330 35.384.330Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler767.175 767.175 -767.175 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -3.011.729 48.464.719 17.250.489 158.597.545 52.444.901 291.683.228 291.683.228Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563Transferler67.703.377 -67.703.377Dönem Karı (Zararı)56.997.292 56.997.292 -916.130 56.081.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-927.907 -167.186 -1.095.093 -223.896 -1.318.989Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -4.723.974 35.215.040 17.250.489 228.448.354 56.997.292 344.887.765 23.229.350 368.117.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.456.993 64.206.211Dönem Karı (Zararı)56.081.162 52.444.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.445.909 25.210.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 35.887.221 23.914.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.742.215 -2.436.939Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.742.215 -2.436.939Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.115.354 -11.844.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -15.115.354 -11.844.569Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.587.160 46.626Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -957.556 -2.231.926Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.544.716 2.278.552Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 3.055.127İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 0 3.055.127Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 5.605.886 2.209.164Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.261.219 10.266.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.714.963 -9.906.971Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.121.074 -3.904.082Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler254.544 204.075Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.493.542 -3.421.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.167.113 -2.785.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.849.611 -7.284.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.682.498 4.498.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları88.242.034 67.748.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -897.501 -933.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.887.540 -2.608.690YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-51.402.933 -39.661.208İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 -1.000.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -4.820.930 -4.937.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.170 2.273Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 29.170 2.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,14 -47.430.275 -36.202.681Alınan Faiz819.102 2.476.450FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.347.234 -10.625.254İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -5.421.470İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -5.421.470Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47.719.138 13.692.081Kredilerden Nakit Girişleri32 47.719.138 13.692.081Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.778.631 -16.617.313Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -42.778.631 -16.617.313Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -4.743.025 0Ödenen Faiz-2.544.716 -2.278.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.706.826 13.919.749Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi32.325 5.062.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.739.151 18.981.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 80.919.777 51.633.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 110.658.928 70.615.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 110.658.928 80.919.777Ticari Alacaklar121.917.303 137.887.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 2.215.684 1.406.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 119.701.619 136.480.630Diğer Alacaklar1.882.451 1.583.029İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar173.070 167.292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.709.381 1.415.737Stoklar11 533.016 787.560Peşin Ödenmiş Giderler18 5.167.072 2.048.483Diğer Dönen Varlıklar10 4.558.193 4.280.882ARA TOPLAM244.716.963 227.507.326TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR244.716.963 227.507.326DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.144.144 7.323.214Diğer Alacaklar160.612 160.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 160.612 160.612Maddi Duran Varlıklar12 19.124.009 20.708.350Kullanım Hakkı Varlıkları13 12.628.282 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar320.502.139 301.095.882Şerefiye15 137.455.994 136.752.195Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 183.046.145 164.343.687Peşin Ödenmiş Giderler18 1.898.589 2.902.501Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.014.711 3.172.018Diğer Duran Varlıklar584.953 288.298TOPLAM DURAN VARLIKLAR368.057.439 335.650.875TOPLAM VARLIKLAR612.774.402 563.158.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 12.257.288 1.925.997Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 5.524.454 741.292Ticari Borçlar22.006.622 25.500.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 22.006.622 25.500.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 17.198.934 10.842.883Diğer Borçlar6.265.615 10.795.713İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 6.265.615 10.795.713Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 53.241.631 62.213.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.836.463 1.959.386Kısa Vadeli Karşılıklar1.095.840 17.515.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.095.840 17.515.106Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler301.683 445.138ARA TOPLAM119.728.530 131.938.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.728.530 131.938.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 102.796.430 96.808.339Diğer Borçlar6.851.983 1.633.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 6.851.983 1.633.361Uzun Vadeli Karşılıklar12.802.309 11.332.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.802.309 11.332.729Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.478.035 2.871.232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.928.757 112.645.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER244.657.287 244.584.638ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar344.887.765 294.204.187Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)19 -10.054.033 -10.054.033Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-6.236.739 -1.018.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.723.974 -3.796.067Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.723.974 -3.796.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.723.974 -3.796.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.215.040 35.382.226Yabancı Para Çevrim Farkları35.215.040 35.382.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.250.489 17.250.489Yasal Yedekler7.196.456 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 10.054.033 10.054.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.448.354 160.744.977Net Dönem Karı veya Zararı56.997.292 67.703.377Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.229.350 24.369.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR368.117.115 318.573.563TOPLAM KAYNAKLAR612.774.402 563.158.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 268.483.333 217.206.072 92.240.477 77.380.878Satışların Maliyeti21 -54.923.213 -44.716.816 -17.353.386 -17.085.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)213.560.120 172.489.256 74.887.091 60.295.262BRÜT KAR (ZARAR)213.560.120 172.489.256 74.887.091 60.295.262Genel Yönetim Giderleri22 -40.257.864 -25.955.377 -13.068.622 -9.659.807Pazarlama Giderleri22 -43.285.330 -34.451.231 -14.581.703 -11.360.635Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -69.913.955 -58.178.626 -24.608.187 -20.952.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.140.977 5.494.615 2.302.293 1.262.306Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.025.788 -5.207.896 -1.300.279 -2.169.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.218.160 54.190.741 23.630.593 17.414.573Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 4.125.370 131.601 1.634.181 103.532Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 0 -3.055.127 0 -397.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.343.530 51.267.215 25.264.774 17.120.334Finansman Gelirleri25 4.143.317 11.036.932 1.329.578 6.208.934Finansman Giderleri26 -9.799.799 -7.650.082 -3.676.305 -3.576.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.687.048 54.654.065 22.918.047 19.752.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.605.886 -2.209.164 -3.539.345 -2.222.488Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -3.764.617 -3.644.025 -3.016.018 -1.898.229Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.841.269 1.434.861 -523.327 -324.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.081.162 52.444.901 19.378.702 17.529.986DÖNEM KARI (ZARARI)56.081.162 52.444.901 19.378.702 17.529.986Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-916.130 0 -847.078 0Ana Ortaklık Payları56.997.292 52.444.901 20.225.780 17.529.986Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 22,80000000 20,98000000 8,09000000 7,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-927.907 -342.217 -823.069 -244.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.030.941 -381.632 -913.802 -269.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103.034 39.415 90.733 25.739Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 103.034 39.415 90.733 25.739Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-391.082 35.726.547 -7.835.623 24.741.640Yabancı Para Çevrim Farkları-391.082 35.726.547 -7.835.623 24.741.640DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.318.989 35.384.330 -8.658.692 24.497.487TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.762.173 87.829.231 10.720.010 42.027.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.140.026 0 -2.419.828 0Ana Ortaklık Payları55.902.199 87.829.231 13.139.838 42.027.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797076BIST