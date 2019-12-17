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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.12.2019 13:48
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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/04/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/12/2019
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha") tarafından, kurumsal yönetim derecelendirme notumuz revize edilerek 10 üzerinden 9,22'ye yükseltilmiştir. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. SAHA tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu LOGO'nun kurumsal internet sitesi olan www.logo.com.tr adresinde yayımlanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
90,94 91,82 96 91,7 92,18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803873


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UNYEC 5,49 26.912.070 % 12,96  
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Frank 5,9665 6,0024 % 0,64  
Riyal 1,5615 1,5693 % 0,44  
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Altın Ons 1.478 1.478 1,88  
Altın Gr. 279 279 1,79  
Cumhuriyet 1.851 1.879 11,00  
Tam 1.842 1.888 9,79  
Yarım 890 913 4,73  
Çeyrek 447 457 2,37  
Gümüş.Ons 17,03 17,08 0,01  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,02  
B. Petrol 65,56 65,56 0,22  
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