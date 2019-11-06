***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 19:50
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07 Kasım 2019 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2019 Yılı 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797085
BIST
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05276,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,68
|Açılış
|: 276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
277,01
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.981
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.450.589
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.784.270
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3872
|7,4242
|% -0,01
|
|Frank
|5,7821
|5,8169
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|6,12
|
|Altın Gr.
|276
|277
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|0,01
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-1,19
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
-
17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem