***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2019 15:51
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
HANDE YALGIN Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı, CPO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Üyeliği
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
SÜHEYLA ÖZGÜL Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Mühendis Direktör
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Koordinatörü, Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
YİĞİT ÇALLI Logo Grup Direktörü, Kurumsal Marka ve İletişim Ekonomist Kurumsal Strateji, İletişim ve Etkinlik Yönetimi Pazarlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804345
BIST
17:13110.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 255,32
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:135,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:136,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:13281,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,70
|Açılış
|: 281,95
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|OYLUM
|5,29
|12.499.046
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|18.321.924
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,09
|7.130.376
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.869.022
|% -7,89
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|MAALT
|56,15
|1.705.520
|% -6,42
|
|GUSGR
|2,37
|116.301.274
|% -5,95
|
|THYAO
|13,76
|639.911.884
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|VESTL
|13,32
|296.437.285
|% 2,94
|
|ASELS
|19,27
|230.183.398
|% 0,26
|
|SISE
|5,15
|222.511.460
|% 0,78
|
|KRSTL
|1,80
|518.397.207
|% 16,13
|
|IEYHO
|0,58
|76.664.273
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|142.528.299
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,54
|219.231.415
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,41
|136.774.266
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% -0,01
|
|Frank
|6,0376
|6,0740
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,72
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,10
|
Seans Raporu
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-
17:23EUHOL
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 852, 471 adet işlem
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17:21EUKYO
Yüzde 11.23 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 459, 831 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 96 artarak (% 0.03 ) 134, 668
-
17:20XU100
Endeks 110, 805 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 5, 467.00 milyon TL de
-
17:20TSPOR
Yüzde 6.58 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 606, 746 adet işlem