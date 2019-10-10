***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2019 11:48
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım/Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 13.042,87 % 0,0032572 % 0,3144755 % 9.654,670012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792061
BIST
12:5198.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -948,34
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.555
12:515,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,8830
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8872
En Düşük
5,8615
12:516,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0608
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5048
En Düşük
6,4447
12:51285,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,15
|Açılış
|: 285,35
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63