***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 15:44
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17:28100.326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -20,12
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:285,7640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:286,3963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:28280,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,22
|Açılış
|: 279,99
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.764
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.646.216
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,90
|15.925.655
|% 16,67
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.656.369
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|14.976
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.348.586
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|DOKTA
|37,10
|7.334.783
|% -4,73
|
|THYAO
|11,90
|763.786.106
|% 0,76
|
|ASELS
|18,63
|438.917.125
|% 2,53
|
|GARAN
|9,50
|384.033.775
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,13
|187.451.129
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,40
|183.056.848
|% 1,12
|
|IHLGM
|0,79
|101.021.793
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.069.201
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|154.610.122
|% -0,89
|
|THYAO
|11,90
|763.786.106
|% 0,76
|
|ISFIN
|2,46
|156.906.601
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% -0,27
|
|Frank
|5,7804
|5,8152
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,66
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.847
|1.894
|12,85
|
|Yarım
|893
|916
|6,21
|
|Çeyrek
|448
|458
|3,11
|