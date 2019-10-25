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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 15:44
GÜNCEL HABERLER

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:28100.326
Değişim :  -0,02% |  -20,12
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,74 41.616.764 % 19,83  
DITAS 7,69 12.646.216 % 17,58  
KLMSN 11,90 15.925.655 % 16,67  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,60 21.656.369 % 10,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3683 7,4052 % -0,27  
Frank 5,7804 5,8152 % -0,13  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 280 280 1,66  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.847 1.894 12,85  
Yarım 893 916 6,21  
Çeyrek 448 458 3,11  
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