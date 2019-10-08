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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 17:18
GÜNCEL HABERLER
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.412,62 % 0,0582636
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.662 % 0,13673454
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.975,27 % 0,07185132
Fon Yönetim Ücreti
32.557,24 % 0,78624146
Hisse Senedi Komisyonu
82,79 % 0,00199934
Tahvil Bono Komisyonu
17,42 % 0,00042068
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,26 % 0,00065832
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.915,4 % 0,31190061
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.850,59 % 0,04469085
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.135,31 % 0,02741718
TOPLAM GİDERLER
59.635,9 % 1,44017789
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.140.870,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791585


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