***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.412,62 % 0,0582636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.662 % 0,13673454Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.975,27 % 0,07185132Fon Yönetim Ücreti32.557,24 % 0,78624146Hisse Senedi Komisyonu82,79 % 0,00199934Tahvil Bono Komisyonu17,42 % 0,00042068Gecelik Ters Repo Komisyonu27,26 % 0,00065832Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.915,4 % 0,31190061Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.850,59 % 0,04469085Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.135,31 % 0,02741718TOPLAM GİDERLER59.635,9 % 1,44017789DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.140.870,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791585BIST