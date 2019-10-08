***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 17:18
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.412,62 % 0,0582636
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.662 % 0,13673454
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.975,27 % 0,07185132
Fon Yönetim Ücreti
32.557,24 % 0,78624146
Hisse Senedi Komisyonu
82,79 % 0,00199934
Tahvil Bono Komisyonu
17,42 % 0,00042068
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,26 % 0,00065832
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.915,4 % 0,31190061
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.850,59 % 0,04469085
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.135,31 % 0,02741718
TOPLAM GİDERLER
59.635,9 % 1,44017789
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.140.870,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791585
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,35
|Açılış
|: 282,38
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88