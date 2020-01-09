***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.247,06 % 0,07766594Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.709 % 0,18439042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.961,72 % 0,09475979Fon Yönetim Ücreti43.948,68 % 1,0512019Hisse Senedi Komisyonu180,57 % 0,00431903Tahvil Bono Komisyonu17,42 % 0,00041667Gecelik Ters Repo Komisyonu27,26 % 0,00065203Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.951,41 % 0,42937709Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.213,49 % 0,05294414Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.184,2 % 0,0283247TOPLAM GİDERLER80.440,81 % 1,92405169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.180.802,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810561BIST