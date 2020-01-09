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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.247,06 % 0,07766594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.709 % 0,18439042
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.961,72 % 0,09475979
Fon Yönetim Ücreti
43.948,68 % 1,0512019
Hisse Senedi Komisyonu
180,57 % 0,00431903
Tahvil Bono Komisyonu
17,42 % 0,00041667
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,26 % 0,00065203
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.951,41 % 0,42937709
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.213,49 % 0,05294414
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.184,2 % 0,0283247
TOPLAM GİDERLER
80.440,81 % 1,92405169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.180.802,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810561


BIST




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115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 2,58 877.384.646 % 20,00  
RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % -1,14  
Frank 6,0153 6,0515 % -0,67  
Riyal 1,5610 1,5689 % -0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -9,70  
Altın Gr. 293 293 -3,82  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,07  
B. Petrol 64,72 64,72 -0,72  
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