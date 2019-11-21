***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi, fon yöneticisinin piyasa görüşüne bağlı olarak hisse senedi, sabit getirili enstrümanlar ve diğer varlık sınıfları arasında fon portföyünün dağılımını dinamik olarak değiştirmesi suretiyle yatırımcılara piyasa getirisinden kısmen bağımsız TL bazında yüksek getiri sağlanmasıdır. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799894BIST