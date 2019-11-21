***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2019 10:37
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi, fon yöneticisinin piyasa görüşüne bağlı olarak hisse senedi, sabit getirili enstrümanlar ve diğer varlık sınıfları arasında fon portföyünün dağılımını dinamik olarak değiştirmesi suretiyle yatırımcılara piyasa getirisinden kısmen bağımsız TL bazında yüksek getiri sağlanmasıdır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799894
BIST
14:08106.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,87
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:085,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:086,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:08268,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,13
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.913.152
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|ULUUN
|3,54
|23.219.388
|% 10,62
|
|PAGYO
|5,63
|12.802.480
|% 10,39
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.217.093
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,83
|828.919.445
|% -0,86
|
|SISE
|4,75
|231.992.218
|% 2,15
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|ASELS
|19,41
|197.385.262
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.202.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|126.834.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|173.196.547
|% -0,42
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|THYAO
|13,83
|828.919.445
|% -0,86
|
|SISE
|4,75
|231.992.218
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3424
|7,3792
|% 0,04
|
|Frank
|5,7212
|5,7557
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5130
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-4,00
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,13
|
Seans Raporu
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14:18MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 975, 214 adet işlem
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14:17ECZYT
Yüzde 5.59 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 275 adet işlem
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14:16DZGYO
Yüzde 4.61 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 739 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TSKB
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, SISE, TAVHL