***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 16:06
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 25 Ekim 2019 KARAR SAYISI : 2019/20 Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızdan incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Kamil Melih Önder Ayşe Moroz Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794799
BIST
17:26100.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,84
|Açılış
|: 100.272
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|Önceki Kapanış
|: 100.346
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100.673
En Düşük
100.043
17:265,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7574
17:266,3964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,3800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,3934
17:26280,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,00
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|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,67
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,58
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% 0.00 ) 96, 515
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