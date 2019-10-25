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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2019 16:06
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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULUNUN    KARAR TARİHİ: 25 Ekim 2019    KARAR SAYISI : 2019/20    Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda      Tarafımızdan  incelendiğini, Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ  uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketimizin aktifleri,  pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir  biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve  şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.      Kamil Melih Önder                                                   Ayşe Moroz Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür             İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794799


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