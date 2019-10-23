***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2019 12:25
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794340
BIST
16:2599.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.681,79
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.582
En Düşük
98.637
16:255,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0517
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
16:256,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0607
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
16:25276,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,50
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,80
|25.189.504
|% 16,24
|
|IHYAY
|0,87
|102.217.803
|% 12,99
|
|DOKTA
|36,02
|7.903.597
|% 12,92
|
|TURGG
|42,20
|15.619.436
|% 11,52
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,60
|154.870
|% -14,08
|
|DGGYO
|2,91
|21.963.837
|% -5,52
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|677.853
|% -4,07
|
|THYAO
|11,88
|1.192.874.312
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|438.060.470
|% 3,11
|
|ASELS
|18,08
|410.649.624
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,16
|392.506.236
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,24
|306.504.351
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.504.351
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.217.803
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,52
|54.660.067
|% 4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.192.874.312
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,87
|85.970.863
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4026
|7,4397
|% -0,72
|
|Frank
|5,7983
|5,8332
|% -0,84
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
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