***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2019 12:04
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802251
BIST
12:20108.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,71
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:205,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7659
En Düşük
5,7410
12:206,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4026
En Düşük
6,3837
12:20273,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,15
|Açılış
|: 273,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,09
|12.615.229
|% 13,19
|
|OYLUM
|5,86
|20.145.084
|% 10,36
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|DARDL
|2,47
|53.678
|% 9,78
|
|SMART
|9,57
|11.250.492
|% -19,98
|
|FONET
|6,90
|40.383.249
|% -13,75
|
|KFEIN
|11,90
|68.456.037
|% -13,01
|
|LOGO
|54,40
|10.344.172
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,70
|375.956.399
|% -0,51
|
|ASELS
|19,49
|321.923.386
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.295.494
|% 3,48
|
|TTKOM
|7,26
|211.624.866
|% 1,97
|
|GARAN
|10,44
|210.054.094
|% 1,16
|
|ISFIN
|2,97
|294.295.494
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,48
|105.591.100
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|61.470.287
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,22
|113.998.093
|% 0,91
|
|IEYHO
|0,47
|22.523.539
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5315
|7,5692
|% -0,16
|
|Frank
|5,8084
|5,8434
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,86
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.846
|2,84
|
|Yarım
|870
|893
|1,38
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|