***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2020 10:25
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807672
BIST
11:38111.744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -856,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:385,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:386,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:38304,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,56
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,98
|47.037.387
|% 11,71
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|SNPAM
|5,78
|2.531.437
|% 8,04
|
|BURVA
|12,56
|3.683.095
|% 8,00
|
|CRDFA
|2,46
|299.604
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|THYAO
|13,32
|768.694.092
|% -1,70
|
|ASELS
|22,26
|375.091.118
|% -0,62
|
|PETKM
|3,67
|250.545.000
|% -0,81
|
|HALKB
|6,10
|238.839.723
|% 0,99
|
|GARAN
|10,75
|191.432.160
|% 1,13
|
|ALBRK
|1,60
|163.946.551
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|250.545.000
|% -0,81
|
|THYAO
|13,32
|768.694.092
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,57
|132.391.899
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,78
|34.201.783
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8274
|7,8666
|% 0,20
|
|Frank
|6,1220
|6,1588
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5868
|1,5948
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|13,73
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,55
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,79
|