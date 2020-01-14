***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.01.2020 08:50
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemlerinin Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2018
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2018
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
LUKSK, TRALUKSK91B7 10.000.000 10.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 10.000.000 TL 0 TL 0 TL 10.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2018
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu RED
SPK Başvuru Sonucu RED
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 'üne sahip olduğu Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde sonuçlandırılmamasından dolayı birleşmeden vazgeçilerek süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812215
BIST
12:45120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 507,36
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:455,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:456,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:45292,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 292,27
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|PGSUS
|83,85
|135.475.744
|% 0,42
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|IHLGM
|1,13
|32.025.159
|% -0,88
|
|BNTAS
|2,82
|68.988.618
|% 10,59
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0462
|6,0826
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,62
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,48
|
|Yarım
|931
|955
|-4,10
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,05
|