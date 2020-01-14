***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemlerinin Sonlandırılmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2018Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2018Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriLUKSK, TRALUKSK91B7 10.000.000 10.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 10.000.000 TL 0 TL 0 TL 10.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2018Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Sonucu REDEk AçıklamalarŞirketimizin %100 'üne sahip olduğu Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde sonuçlandırılmamasından dolayı birleşmeden vazgeçilerek süreç sonlandırılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812215BIST