***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.300.147 41.126.196 1.388.762 24.805.360 964.109 80.987.805 80.987.805Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler411.446 553.553 -964.109 890 890Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-196.753 -463.436 -660.189 -660.189Dönem Karı (Zararı)-463.436 -463.436 -463.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-196.753 -196.753 -196.753Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.103.395 41.126.196 1.800.208 25.358.913 -463.436 80.328.507 80.328.507Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Transferler472.720 -1.509.764 1.037.044Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.229.287 9.169.771 7.940.487 7.940.487Dönem Karı (Zararı)9.169.771 9.169.771 9.169.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.229.287Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -221.832 13.359.385 2.272.928 51.547.908 9.169.771 87.531.391 87.531.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.159.851 -11.349.335Dönem Karı (Zararı)9.169.771 -463.436Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.169.771 -463.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.932.600 1.751.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.163.261 1.365.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.138.756 252.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.138.756 272.641Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-20.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler739.731 -239.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.193.241 -1.658.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.932.972 1.419.200Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.109.148 372.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.428.764 -12.434.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.240.457 -8.912.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)886.021 -2.309.081İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.126.478 -6.603.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler297.271 -179.196İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)297.271 -179.196Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.303 -7.400.778Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)650.176 -1.430.061Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.642.512 6.852.018İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-473 687.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.642.985 6.164.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)146.717 314.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.294 37.610İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)90.294 37.610Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-537.584 -1.178.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-484.996 -537.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-484.996 -537.892Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.673.607 -11.146.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-371.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)486.244 169.028YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.394.400 -1.636.182Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri66.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.451.401 -1.605.839Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.948.992 -1.605.839Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-502.409Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-97.134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.371.492 34.771.214Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.524.809 32.622.866Kredilerden Nakit Girişleri18.956.400 32.622.866Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-431.591Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.707.113 2.141.798Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.707.113 2.141.798İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.550Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-446.204YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.136.943 21.785.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.136.943 21.785.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.373.002 3.569.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.509.945 25.355.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.509.945 9.373.002Ticari Alacaklar23.450.360 19.142.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.923.831 4.809.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.526.529 14.333.023Diğer Alacaklar497.373 794.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar497.373 794.644Stoklar15.034.725 15.042.028Peşin Ödenmiş Giderler731.386 1.381.562İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler731.386 1.381.562Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar381.659 21.073Diğer Dönen Varlıklar3.842.988 3.718.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.842.988 3.718.578ARA TOPLAM56.448.436 49.473.762TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.448.436 49.473.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar45.000 0Diğer Finansal Yatırımlar5 45.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 67.350.000 67.350.000Maddi Duran Varlıklar8 40.946.836 33.861.918Kullanım Hakkı Varlıkları2.5 464.266Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 135.041 6.882Peşin Ödenmiş Giderler16.533 16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533 16.533TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.957.676 101.235.333TOPLAM VARLIKLAR165.406.112 150.709.095KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.586.167 3.549.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.978.926 18.817.931İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.978.926 18.817.931Banka Kredileri11.892.626 18.817.931Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5 86.300Ticari Borçlar6.651.234 5.201.963İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 353.485 353.958İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.297.749 4.848.005Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 892.125 745.408Diğer Borçlar345.345 255.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar345.345 255.051Türev Araçlar62.385 297.865Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar62.385 297.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)180.071 717.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)180.071 717.655Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 715.320 229.076Kısa Vadeli Karşılıklar671.318 481.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 671.318 481.609ARA TOPLAM26.082.891 30.296.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.082.891 30.296.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.999.015 24.947.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.999.015 24.947.333Banka Kredileri34.620.515 24.947.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5 378.500Türev Araçlar151.112Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar151.112Uzun Vadeli Karşılıklar3.436.628 1.487.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 3.436.628 1.487.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 13.356.187 14.236.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.791.830 40.822.076TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.874.721 71.118.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.531.391 79.590.904Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.137.553 14.366.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.137.553 14.366.837Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.359.385 13.359.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-221.832 1.007.452Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.272.928 1.800.208Yasal Yedekler2.272.928 1.800.208Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.547.908 53.057.672Net Dönem Karı veya Zararı9.169.771 -1.037.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.531.391 79.590.904TOPLAM KAYNAKLAR165.406.112 150.709.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat64.336.852 50.378.025 18.701.465 20.739.995Satışların Maliyeti-44.422.976 -28.693.167 -15.231.891 -10.283.333TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.913.876 21.684.858 3.469.574 10.456.662Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)19.913.876 21.684.858 3.469.574 10.456.662Genel Yönetim Giderleri-1.726.854 -2.763.494 718.859 -917.410Pazarlama Giderleri-5.137.917 -3.729.407 -1.474.607 -1.200.427Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.418.450 6.735.787 1.775.584 4.960.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.865.768 -6.628.106 -2.089.448 -4.632.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.601.787 15.299.638 2.399.962 8.666.904Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler63.494 401.590 0 401.590FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.665.281 15.701.228 2.399.962 9.068.494Finansman Gelirleri8.446.980 14.742.775 5.461.839 12.659.372Finansman Giderleri-11.412.297 -29.744.742 -3.394.916 -22.519.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.699.964 699.261 4.466.885 -791.508Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-530.193 -1.162.697 -666.147 -524.858Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.102.737 -923.908 -719.314 -362.405Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri572.544 -238.789 53.167 -162.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366DÖNEM KARI (ZARARI)9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,91700000 -0,04630000 0,38010000 -0,13160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.229.283 -196.754 -43.836 -196.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.536.604 -245.942 -54.796 -245.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler307.321 49.188 10.960 49.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi307.321 49.188 10.960 49.188Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.229.283 -196.754 -43.836 -196.754TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.940.488 -660.190 3.756.902 -1.513.120Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.940.488 -660.190 3.756.902 -1.513.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798154BIST