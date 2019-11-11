***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:00
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.300.147 41.126.196 1.388.762 24.805.360 964.109 80.987.805 80.987.805
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
411.446 553.553 -964.109 890 890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.753 -463.436 -660.189 -660.189
Dönem Karı (Zararı)
-463.436 -463.436 -463.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.753 -196.753 -196.753
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.103.395 41.126.196 1.800.208 25.358.913 -463.436 80.328.507 80.328.507
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.229.287 9.169.771 7.940.487 7.940.487
Dönem Karı (Zararı)
9.169.771 9.169.771 9.169.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.229.287
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -221.832 13.359.385 2.272.928 51.547.908 9.169.771 87.531.391 87.531.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.159.851 -11.349.335
Dönem Karı (Zararı)
9.169.771 -463.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.169.771 -463.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.932.600 1.751.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.163.261 1.365.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.138.756 252.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.138.756 272.641
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
739.731 -239.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.193.241 -1.658.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.932.972 1.419.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.109.148 372.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.428.764 -12.434.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.240.457 -8.912.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
886.021 -2.309.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.126.478 -6.603.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
297.271 -179.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
297.271 -179.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.303 -7.400.778
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
650.176 -1.430.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.642.512 6.852.018
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-473 687.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.642.985 6.164.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
146.717 314.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.294 37.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.294 37.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-537.584 -1.178.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-484.996 -537.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-484.996 -537.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.673.607 -11.146.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-371.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
486.244 169.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.394.400 -1.636.182
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
66.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.451.401 -1.605.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.948.992 -1.605.839
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-502.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-97.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.371.492 34.771.214
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.524.809 32.622.866
Kredilerden Nakit Girişleri
18.956.400 32.622.866
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-431.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.707.113 2.141.798
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.707.113 2.141.798
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.550
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-446.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.136.943 21.785.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.136.943 21.785.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.373.002 3.569.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.509.945 25.355.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.509.945 9.373.002
Ticari Alacaklar
23.450.360 19.142.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.923.831 4.809.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.526.529 14.333.023
Diğer Alacaklar
497.373 794.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
497.373 794.644
Stoklar
15.034.725 15.042.028
Peşin Ödenmiş Giderler
731.386 1.381.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
731.386 1.381.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
381.659 21.073
Diğer Dönen Varlıklar
3.842.988 3.718.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.842.988 3.718.578
ARA TOPLAM
56.448.436 49.473.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.448.436 49.473.762
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
45.000 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 45.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 67.350.000 67.350.000
Maddi Duran Varlıklar
8 40.946.836 33.861.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.5 464.266
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 135.041 6.882
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533 16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533 16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.957.676 101.235.333
TOPLAM VARLIKLAR
165.406.112 150.709.095
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.586.167 3.549.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.978.926 18.817.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.978.926 18.817.931
Banka Kredileri
11.892.626 18.817.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5 86.300
Ticari Borçlar
6.651.234 5.201.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 353.485 353.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.297.749 4.848.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 892.125 745.408
Diğer Borçlar
345.345 255.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
345.345 255.051
Türev Araçlar
62.385 297.865
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
62.385 297.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
180.071 717.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
180.071 717.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 715.320 229.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
671.318 481.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 671.318 481.609
ARA TOPLAM
26.082.891 30.296.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.082.891 30.296.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.999.015 24.947.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.999.015 24.947.333
Banka Kredileri
34.620.515 24.947.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5 378.500
Türev Araçlar
151.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
151.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.436.628 1.487.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.436.628 1.487.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 13.356.187 14.236.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.791.830 40.822.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.874.721 71.118.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.531.391 79.590.904
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.137.553 14.366.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.137.553 14.366.837
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.359.385 13.359.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.832 1.007.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.272.928 1.800.208
Yasal Yedekler
2.272.928 1.800.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.547.908 53.057.672
Net Dönem Karı veya Zararı
9.169.771 -1.037.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.531.391 79.590.904
TOPLAM KAYNAKLAR
165.406.112 150.709.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
64.336.852 50.378.025 18.701.465 20.739.995
Satışların Maliyeti
-44.422.976 -28.693.167 -15.231.891 -10.283.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.913.876 21.684.858 3.469.574 10.456.662
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
19.913.876 21.684.858 3.469.574 10.456.662
Genel Yönetim Giderleri
-1.726.854 -2.763.494 718.859 -917.410
Pazarlama Giderleri
-5.137.917 -3.729.407 -1.474.607 -1.200.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.418.450 6.735.787 1.775.584 4.960.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.865.768 -6.628.106 -2.089.448 -4.632.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.601.787 15.299.638 2.399.962 8.666.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
63.494 401.590 0 401.590
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.665.281 15.701.228 2.399.962 9.068.494
Finansman Gelirleri
8.446.980 14.742.775 5.461.839 12.659.372
Finansman Giderleri
-11.412.297 -29.744.742 -3.394.916 -22.519.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.699.964 699.261 4.466.885 -791.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-530.193 -1.162.697 -666.147 -524.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.102.737 -923.908 -719.314 -362.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
572.544 -238.789 53.167 -162.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.169.771 -463.436 3.800.738 -1.316.366
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,91700000 -0,04630000 0,38010000 -0,13160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.229.283 -196.754 -43.836 -196.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.536.604 -245.942 -54.796 -245.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
307.321 49.188 10.960 49.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
307.321 49.188 10.960 49.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.229.283 -196.754 -43.836 -196.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.940.488 -660.190 3.756.902 -1.513.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.940.488 -660.190 3.756.902 -1.513.120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798154
BIST