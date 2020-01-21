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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

21.01.2020 17:35
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketimizin satıldığına veya satılacağına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini rica eder, Şirketimizin bu tür spekülatif ve asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813780


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TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
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Riyal 1,5757 1,5836 % 0,16  
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