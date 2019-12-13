***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılı 3. çeyrekte gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 12.12.2019 tarihinde hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II­17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2019 yılı 3. çeyrek hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan brüt satış hasılatına olan oranının % 10 'unu aşması ve 2019 yılında aynı nitelik ve koşullardaki işlemlerin, belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve %10'u aşacağının öngörülmesi üzerine bu rapor düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olacağı değerlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803412BIST