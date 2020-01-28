***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postailker.ozdemir@lukskadife.com.trcaner.salor@lukskadife.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ 0 352 321 40 61 0 352 321 40 67Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoİLKER ÖZDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 15.07.2016 0 352 321 40 61 ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206947CANER SALOR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ SORUMLUSU - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 28.01.2020 0352 321 40 61 caner.salor@lukskadife.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 14.05.1991 TÜRKİYE BIST ANA PAZAR - GRUP 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814835BIST