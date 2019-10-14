***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2019 18:52
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.10.2019
Alım
1.350,00
7.595,10
14.10.2019
Satım
811,00
4.617,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793174
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
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|Önceki Kapanış
|: 99.028
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98.074
En Düşük
93.382
18:055,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0485
|Açılış
|: 5,9340
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|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0542
|Açılış
|: 6,5400
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5528
En Düşük
6,4933
18:05283,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,27
|Açılış
|: 283,92
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12