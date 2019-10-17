***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2019 18:41
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.10.2019
Alım
1.883,00
10.706,00
17.10.2019
Satım
1.350,00
7.757,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793846
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0516
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,9312
En Düşük
5,8197
18:056,4962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0229
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,6051
En Düşük
6,4816
18:05280,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,44
|Açılış
|: 280,48
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
285,08
En Düşük
280,35